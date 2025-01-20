18
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
4
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بري عرض مع وكيل وزارة التجارة العراقي برامج المساعدات والأوضاع بين البلدين
Lebanon 24
20-01-2025
|
08:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وكيل وزارة التجارة العراقي ستار جبار الجابري، والوفد المرافق في حضور القائمة بأعمال سفارة العراق لدى لبنان ندى مجول، حيث تم عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
Advertisement
وعرض الجابري، برامج المساعدات التي قدمها العراق للبنان خلال مرحلة العدوان الاسرائيلي الذي استهدف لبنان على مستوى المساعدات العينية وإيواء اللبنانيين الذين حلوا ضيوفا على العراق خلال فترة الحرب، إضافة الى ما سيقدمه العراق من دعم للبنان في المرحلة المقبلة".
وقال الجابري، بعد اللقاء:"إستعرضنا مع دولة الرئيس الجهود التي بذلت من قبل العراق حكومة وشعبا بكل طوائفه ومكوناته ومرجعياته وبقية مؤسساته وما قدمه العراق من دعم الى الشعب اللبناني خلال فترة الحرب الظالمة التي تعرضت لها الدولة اللبنانية ، هذه المساعدات من آلاف الأطنان من مواد غذائية وطبية. وإن شاء الله هناك مبادرة لإيصال 320 ألف طن من مادة القمح عن طريق البر بعد إستقرار الوضع في سوريا".
وأضاف الجابري :"إستعرضنا أيضا ما استقبله العراق من ضيوف كرام من اللبنانيين حيث وصل العدد الى ما يقارب 57222 ضيفا ، والعدد المتبقي الى الان في العراق ما يقارب 6000 ضيفا ، وبالتالي هذه اللجنة المكلفة اليوم بزيارة لبنان للإطلاع على واقع الحال في كثير من المناطق، لديها مهمتان، الأولى إيصال بعض المساعدات الإغاثية والغذائية للمتضررين في بعض المناطق والى بعض النازحين السوريين الموجودين في لبنان بعد الأحداث الجارية، والمهمة الثانية الإطلاع على بعض المناطق وإعداد تقرير يرفع الى مجلس الوزراء ودولة رئيس مجلس الوزراء في ما يخص العراق لتبنيه في مجال الإعمار في قطاع معين سواء في القطاع التربوي أو الصحي ، هذا يعتمد على زيارتنا الى دولة الرئيس نبيه بري وبعض المعنيين في الحكومة اللبنانية وأصحاب القرار من خلال هذه القنوات الرسمية والديبلوماسية سيتم إعداد تقرير، إضافة الى زيارة تلك المناطق وسيرفع الى الحكومة العراقية لإتخاذ القرار المناسب بالوقوف الى جانب الشعب اللبناني".
وتابع :"إن وقوف العراق الى جانب الشعب اللبناني والدولة اللبنانية ليس بجديد بل هذا هو الموروث المتعارف عليه بأن يقف العراق هذا الموقف الوطني والأخلاقي والشرعي والانساني ، وهناك إرث كبير ما بين البلدين والشعبين.
وختم :" ما قام به الشعب العراقي حكومة ومرجعية وأيضا ما قامت به المؤسسات العراقية هي من ضمن هذه المساحة وهذا التاريخ وإن شاء الله يكون القادم أفضل بدعم الشعب اللبناني والدولة اللبنانية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"لابسة" لانجري".. فستان نادين نسيب نجيم الشفاف في السعودية يُعرّضها للانتقادات شاهدوا إطلالتها (صور)
Lebanon 24
"لابسة" لانجري".. فستان نادين نسيب نجيم الشفاف في السعودية يُعرّضها للانتقادات شاهدوا إطلالتها (صور)
00:22 | 2025-01-20
20/01/2025 12:22:30
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مفاجأة إسرائيلية عن "حرب لبنان".. ما كُشَف هائل!
Lebanon 24
آخر مفاجأة إسرائيلية عن "حرب لبنان".. ما كُشَف هائل!
15:00 | 2025-01-19
19/01/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدا غاضبا وانفعل على زوجته.. شاهدوا ماذا حصل مع النجم التركي الشهير بوراك اوزجيفيت في الرياض (فيديو)
Lebanon 24
بدا غاضبا وانفعل على زوجته.. شاهدوا ماذا حصل مع النجم التركي الشهير بوراك اوزجيفيت في الرياض (فيديو)
02:42 | 2025-01-20
20/01/2025 02:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تواصل مع اعلامي لتسلم منصب بارز
Lebanon 24
تواصل مع اعلامي لتسلم منصب بارز
02:15 | 2025-01-20
20/01/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إنهيار مبنى في الضاحية الجنوبيّة
Lebanon 24
بالفيديو... إنهيار مبنى في الضاحية الجنوبيّة
10:32 | 2025-01-19
19/01/2025 10:32:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:32 | 2025-01-20
ميقاتي: سنبقى في خدمة لبنان ونتمنى عهداً ميموناً للرئيس عون
09:35 | 2025-01-20
عوده :الجيش هو خشبة الخلاص للبنان
09:06 | 2025-01-20
عن حريق اليوم... ماذا أوضحت إدارة مرفأ بيروت؟
08:53 | 2025-01-20
اللبنانية الأولى استقبلت السيّدة ميّ ميقاتي في زيارة تهنئة لانتخاب رئيس الجمهورية
08:47 | 2025-01-20
إلى المرشّحين للتطوّع بصفة ضبّاط اختصاصيّين لصالح قوى الأمن.. هذا الإعلان لكم
08:26 | 2025-01-20
بوشكيان: دور المغتربين سيعوّل عليه كثيراً في المرحلة المقبلة
فيديو
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
20/01/2025 16:40:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
20/01/2025 16:40:44
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
20/01/2025 16:40:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24