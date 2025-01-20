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لبنان

إلى المرشّحين للتطوّع بصفة ضبّاط اختصاصيّين لصالح قوى الأمن.. هذا الإعلان لكم

Lebanon 24
20-01-2025 | 08:47
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عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أرقام النّاجحين في الاختبار النّفسي للمرشّحين للتطوّع بصفة ضبّاط اختصاصيّين من الذّكور والإناث، وذلك في المستند المرفق (جدول PDF).

على المرشّحين الناجحين الحضور إلى معهد قوى الأمن الداخلي- عرمون اعتباراً من السّاعة 8:00 صباحاً لإجراء الاختبارات الصّحية والرياضيّة، وفقاً لما يلي:
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– بتاريخ 27-1-2025 للمرشّحات الإناث كافّة.

– بتاريخ 28-1-2025 للمرشّحين الذّكور من رقم الطّلب 1 الى رقم الطّلب  225 ضمناً.

– بتاريخ 29-1-2025 للمرشّحين الذّكور من رقم الطّلب 227 إلى رقم الطّلب 455 ضمناً.

على أن يكونوا مرتدين اللباس الرياضي ومصطحبين معهم إيصال التّرشيح ومستند يثبت هويّتهم، والمستندات الطّبية التّالية:

تقرير من طبيب قلب، يثبت قدرتهم على إجراء الفحوصات الرياضيّة المطلوبة.
صورة شعاعية للصّدر Chest X-Ray  (PA)‏
فحوصات الدّم التالية: CBCD – BUN – CREAT- HbAIC – FBS – HIV – HBV
تحليل البول Urine Analysis
 
وللاطلاع على النتائج اضغط على الرابط التالي: جدول النتائج
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