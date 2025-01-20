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لبنان
اللبنانية الأولى استقبلت السيّدة ميّ ميقاتي في زيارة تهنئة لانتخاب رئيس الجمهورية
Lebanon 24
20-01-2025
|
08:53
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استقبلت اللبنانية الأولى السيّدة نعمت عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، عقيلة رئيس مجلس الوزراء السيّدة ميّ نجيب ميقاتي في زيارة تهنئة لمناسبة انتخاب الرئيس العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية.
وتم خلال اللقاء التداول في عدد من المواضيع العامة.
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