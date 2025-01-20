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لبنان

كمين مُحكم لشعبة المعلومات في سد البوشرية... توقيف مطلوبين وهذا ما اعترفا به

Lebanon 24
20-01-2025 | 10:35
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

بتاريخ 7-1-2025، وفي بلدة الرابية، سلبَ شخصان مجهولان، مبلغًا ماليًّا من المدعو: (م. ج.)، بعد انتحالهما صفة أمنيّة، ولاذا بالفرار، إلى جهةٍ مجهولة، على متن سيّارة مجهولة المواصفات.
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على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعلَين وتوقيفهما.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد السّيّارة المستخدمة في عمليّة السّلب، وهي نوع كيا بيكانتو لون فضّي، والتي تبيّن أنها مستخدمة من قِبَل المدعوَين

أ. ك. (من مواليد عام ۱۹۸۲، لبناني)

أ. ي. (من مواليد عام ١٩٨٦، لبناني)

وهما من أصحاب السّوابق بجرائم سلب بقوّة السّلاح ونشل.

أعطيت الأوامر إلى دوريّات الشّعبة للعمل على تحديد مكانهما وتوقيفهما بالتّنسيق مع القضاء.

بتاريخ 11-1-2025، ومن خلال المتابعة الدقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من رصد السيّارة المذكورة، وعلى متنها المشتبه بهما، في محلّة سد البوشرية، حيث عملت على توقيفهما بكمينٍ محكمٍ وضبط السيارة.
 
بتفتيشهما والسّيّارة، تم ضبط "سكين ستّ طقّات" وسيجارتين تحتويان على مخدّرات.

بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بعمليّة السّلب بعد انتحالهما صفة أمنية، وبتنفيذ العديد من عمليّات سلب أخرى

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الموقوفَين، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهما وتعرّفوا إليهما، التّوجه إلى شعبة المعلومات / فرع جبل لبنان، الكائن في محلّة جسر الباشا، أو الاتّصال على الرقم ٥١٣٧٣٢ -01 تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
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