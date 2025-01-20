كلودين عون طالبت سلام بتسمية وزيرات في الحكومة الجديدة

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هنأت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" في بيان، "رئيس الحكومة المكلف القاضي نواف سلام، من خلال كتاب وجهته إليه السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة، وتمنت له التوفيق في تأليف حكومة تحظى بثقة اللبنانيات واللبنانيين وتنجح في تحقيق آمالهم".وقالت عون: "خلال السنوات الأخيرة، سعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في إطار المهام الموكلة إليها بموجب قانون إنشائها 20/98، وتطبيقا للاستراتيجية الوطنية للمرأة 2022-2030 وخطة عملها الأولى 2024-2026، وتنفيذا لخطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، إلى تعزيز موقع المرأة في المجتمع والمشاركة في صنع القرار".أضافت: "لقد تم تحقيق تقدم في هذا المجال، إذ أنه في عهد رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون، أي منذ عام 2016 حتى اليوم، تم تعيين 12 وزيرة من أصل 19 وزيرة شاركن في الحكومات التي تعاقبت في لبنان منذ اتفاق الطائف".وأعربت عن "ثقتها بحرص رئيس الحكومة المكلف على استكمال مسار التقدم هذا، من خلال تسمية وزيرات في الحكومة الجديدة، تحقيقا لمبدأ المناصفة بين الجنسين في توزيع المهام الوزارية والإدارية العليا"، متمنية "أن تشهد المرحلة المقبلة نهضة في مؤسسات الدولة ومساهمة واسعة للقدرات النسائية في إنجاح أعمالها".