سلسلة لقاءات للرئيس عون في قصر بعبدا

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تمنى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون للرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب "التوفيق والنجاح لقيادة اميركا نحو مزيد من التقدم والازدهار".وأشار الرئيس عون في برقية تهنئة بعث بها الى نظيره الأميركي بعد تنصيبه رسميا رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، الى ان "وجود الرئيس ترامب في البيت الأبيض يعكس ارادة متبادلة على تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة، لا سيما لجهة وقوفكم إلى جانب لبنان واستمرار مساعدته في مسيرة تثبيت استقراره وبسط سيادته واعادة النهوض بعد الظروف الصعبة التي مر بها في المرحلة الماضية".الى ذلك، واصل الرئيس عون لقاءاته بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، فاستقبل رئيس أساقفة ابرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر ونائبه المونسنيور اغناطيوس الأسمر. ووجه عبد الساتر دعوة للرئيس عون لحضور القداس الاحتفالي الذي يقام في 9 شباط المقبل لمناسبة عيد القديس مارون، في كاتدرائية مار جرجس المارونية، والذي سيحتفل به البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.وشكر الرئيس عون المطران عبد الساتر على دعوته، واعدا بتلبيتها.واستقبل الرئيس عون سفيرة لبنان في قطر فرح بري، وعرض معها العلاقات اللبنانية القطرية.ثم استقبل الرئيس عون رئيسة مدرسة القلبين الأقدسين - الحدث الأخت لبيبة مبارك مع وفد اداري وتربوي من المدرسة، لتقديم التهنئة لرئيس الجمهورية بانتخابه. وأشادت مبارك بالرئيس عون وبمزاياه التي عرفتها فيه شخصيا حين كان في مركز الجيش في مرجعيون، ونقلت الآمال المعلّقة عليه بعد تسلمه مهام الرئاسة، معتبرة ان كرسي الرئاسة "تكبر به"، مشيرة الى "وجوب تكاتف الجميع ومساندتهم لرئيس الجمهورية للوصول بلبنان الى مستقبل افضل، ولتطبيق ما ورد في خطاب القسم الذي أثلج القلوب".ورد الرئيس عون بكلمة شكر فيها مبارك والوفد، مركزا على أهمية القطاع التربوي ودوره في تربية الأجيال، معتبرا ان "المدرسة بشكل عام تحمل طابعا تربويا مهما بعد المنزل، خصوصا في ظل المخاطر والتحديات المختلفة التي تواجه الجيل الشاب ومنها على سبيل المثال وسائل التواصل الاجتماعي التي يستغلها البعض لبث الأفكار السيئة في نفوس الشباب". وشدد على "وجوب العمل على تثبيتهم في الأرض بدل الهجرة واستفادة الدول منهم ومن قدراتهم التي ادهشت العالم، وجعلتهم يتبوأون اعلى المناصب واهمها، ولكنهم بحاجة الى استقرار سياسي وامني واقتصادي للبقاء في البلد، وهذا ما سنحاول تأمينه، لانني شخصيا لا ارغب في مغادرة اولادي، وأود ان ينشأ احفادي في بيئة آمنة، وحتى الذين غادروا، لا يجب ان ينسوا بلدهم، ومن المهم ان تبقى في نفوسهم رغبة العودة الى الوطن الام".ولفت رئيس الجمهورية الى انه بحكم خدمته في المؤسسة العسكرية في كافة المناطق اللبنانية، تمكن من التفاعل مع مختلف اللبنانيين، وشاهد معاناتهم، وسيعمل اليوم ضمن مهامه الجديدة، على محاولة تلبية طلباتهم قدر الإمكان، لانه يجب خدمة الشعب.