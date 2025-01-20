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لبنان

المطران ابراهيم زار مركز الأمن العام في زحلة وأشاد بجهوده

Lebanon 24
20-01-2025 | 12:59
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زار رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم مخايل ابراهيم بزيارة مركز الأمن العام في زحلة، حيث كان في استقباله رئيس المركز العقيد فؤاد معلوف، رئيس شعبة الأمن القومي في البقاع المقدم احمد الميس ورئيسة شعبة الجوازات والأجانب في المركز المقدم ماريا جريجيري، بحسب بيان المطرانية.
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واطلع المطران إبراهيم خلال الزيارة على آليات العمل في المركز والخدمات التي يقدمها للمواطنين والمقيمين. كما استمع إلى شرح مفصل من الضباط حول الجهود المبذولة لتحسين مستوى الأداء وتسهيل الإجراءات بما يضمن خدمة سريعة وفعالة.
 
والتقى المطران ابراهيم المقدم الميس في مكتبه، حيث اطلع منه على الإجراءات الأمنية التي يقوم بها الأمن العام في زحلة تنفيذا للقانون وحمايةً للمواطنين.  
 
واشاد ب "سير العمل في المركز، مثنيا على "الكفاءة العالية التي يتمتع بها ضباط وعناصر الأمن العام بشكل عام ومركز زحلة بشكل خاص، وعلى التزامهم بتقديم أفضل الخدمات رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان". 
 
وأكد أهمية "دعم هذه المؤسسات وتعزيز دورها في ترسيخ القانون والنظام"، داعيا "الجميع إلى التعاون لما فيه خير الوطن والمواطن". (الوكالة الوطنية) 
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