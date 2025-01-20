المطران ابراهيم زار مركز الأمن العام في زحلة وأشاد بجهوده

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واطلع المطران إبراهيم خلال الزيارة على آليات العمل في المركز والخدمات التي يقدمها للمواطنين والمقيمين. كما استمع إلى شرح مفصل من الضباط حول الجهود المبذولة لتحسين مستوى الأداء وتسهيل الإجراءات بما يضمن خدمة سريعة وفعالة.والتقى المطران ابراهيم المقدم الميس في مكتبه، حيث اطلع منه على الإجراءات الأمنية التي يقوم بها الأمن العام في زحلة تنفيذا للقانون وحمايةً للمواطنين.واشاد ب "سير العمل في المركز، مثنيا على "الكفاءة العالية التي يتمتع بها ضباط وعناصر الأمن العام بشكل عام ومركز زحلة بشكل خاص، وعلى التزامهم بتقديم أفضل الخدمات رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان".وأكد أهمية "دعم هذه المؤسسات وتعزيز دورها في ترسيخ القانون والنظام"، داعيا "الجميع إلى التعاون لما فيه خير الوطن والمواطن". (الوكالة الوطنية)