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لبنان

مخزومي التقى رئيس وزراء اليونان: اللقاء كان مثمرا

Lebanon 24
20-01-2025 | 13:15
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التقى النائب فؤاد مخزومي رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، بحضور المستشارة السياسية الدكتورة كارول زوين، وبحث معه في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

وعلى  الأثر، قال مخزومي: "إن اللقاء كان مثمرا، وتم البحث في ملفات عدة، وفي مقدمها العلاقات المميزة التي تربط لبنان واليونان، مشددا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط بلدينا".
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أضاف: "يمكن أن نستفيد بشكل كبير من الخبرات اليونانية في مجالي الإصلاحات الاقتصادية والتعافي المالي، لا سيما أن اليونان مرت في أزمة مالية واقتصادية مشابهة للأزمة التي يمر بها لبنان اليوم، وتمكنت إلى حد كبير من تجاوزها". (الوكالة الوطنية) 
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