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لبنان

تحذيرٌ للبنانيين من "صفحة مشبوهة".. انتبهوا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-01-2025 | 13:19
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كشف مصدر أمني في الأمن العام لـ"لبنان24" أنَّ صفحة "SAWA" التي تم التحذير منها بوصفها مرتبطة بالموساد الإسرائيلي، تنشط على إستدراج لبنانيين بغرض تأمين فرص عمل لهم خارج لبنان.
 
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وأوضح المصدر أن الصفحة كانت تحمل صورة مكتوب عليها "الذكاء مفتاح الفرج"، وهي التي تمت الإشارة إليها في بيان الأمن العام علماً أن هناك صفحات أخرى عديدة تحملُ الإسم نفسه لكنها غير معنية بالتحذير.
 
 
 

المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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