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لبنان

كلام خطير من أدرعي عن لبنان.. هذا ما كشفه

Lebanon 24
20-01-2025 | 13:24
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كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الاثنين،  في منشور على حسابه عبر منصة "اكس":

"بأن رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي قال في جلسة تقييم الوضع إنه "إلى جانب الاستعدادات المتصاعدة دفاعيا في قطاع غزة علينا ان نكون مستعدين لشن حملات عسكرية ملموسة في يهودا والسامرة في الايام القليلة المقبلة وذلك لنسبق المخربين ونقبض عليهم قبل ان يصلوا إلى مواطنينا".
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وأشار إلى أن "هاليفي أوعز ببلورة الخطط العسكرية لمواصلة القتال في قطاع غزة ولبنان".
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