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لبنان

تفجير "عنيف".. ماذا يحدث داخل بلدة جنوبية؟

Lebanon 24
20-01-2025 | 16:24
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نفذ الجيش الاسرائيلي، مساء اليوم، تفجير عنيف في حي المرج في حولا.
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