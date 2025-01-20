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لبنان

وزير الخارجية الكويتي يزور لبنان الجمعة

Lebanon 24
20-01-2025 | 16:26
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أكد وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا لـ"الراي" أنه سيزور بيروت يوم الجمعة المقبل، للقاء الرئيس جوزاف عون وتهنئته بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يبحث مع كبار المسؤولين اللبنانيين تطورات المشهد في لبنان، وسبل مساعدة البلد الشقيق للمضي قدماً في مساره الجديد.
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وأشار إلى أن الزيارة تأتي في ظل رئاسة الكويت للدورة الـ45 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. (الراي)

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