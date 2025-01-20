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لبنان

بو عاصي بحث مع فرح سبل تطوير قدرات الدفاع المدني

Lebanon 24
20-01-2025 | 16:29
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 إستقبل المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح، في مكتبه، النائب بيار بو عاصي، حيث جرى البحث في أوضاع جهاز الدفاع المدني وسبل تطوير قدراته وتعزيز إمكاناته اللوجستية والبشرية، بما يساهم في رفع مستوى الجهوزية والاستجابة لمختلف الحالات الطارئة.
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وأعرب النائب بو عاصي عن استعداده لمساعدة الدفاع المدني ضمن الأطر القانونية، بما يمكنه من مواجهة التحديات التي تعترض عمله وتعزيز قدرته على أداء مهامه على أكمل وجه.


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