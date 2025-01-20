بو عاصي بحث مع فرح سبل تطوير قدرات الدفاع المدني

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وأعرب النائب بو عاصي عن استعداده لمساعدة الدفاع المدني ضمن الأطر القانونية، بما يمكنه من مواجهة التحديات التي تعترض عمله وتعزيز قدرته على أداء مهامه على أكمل وجه.