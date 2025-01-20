"روابط الأساسي" دعت للإضراب يومي الخميس والجمعة

دعت روابط التعليم الأساسي الأساتذة والمعلمين إلى الإضراب التحذيري يومي الخميس والجمعة 23 و 24 كانون الثاني الجاري، والاعتصام داخل المعاهد والمدارس الفنية والثانويات والمدارس الرسمية.

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وذكرت الروابط أنّ دعوتها للإضراب تأتي بعد عدم الالتزام بدفع بدل الانتاجية في موعده، وأضافت: "إنّ بدل الإنتاجية هو جزء من تصحيح الرواتب وهو ليس منّة من أحد بل حق في طريق النضال لتصحيح الرواتب".



وأكدت أنّ التأخير في دفع بدل الإنتاجية أصبح عادة غير مقبولة مهما كان التبرير، فموعد دفع بدل الإنتاجية يجب أن يكون مقدسًا وثابتًا في موعده.