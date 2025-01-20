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لبنان

"روابط الأساسي" دعت للإضراب يومي الخميس والجمعة

Lebanon 24
20-01-2025 | 16:51
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دعت روابط التعليم الأساسي الأساتذة والمعلمين إلى الإضراب التحذيري يومي الخميس والجمعة 23 و 24 كانون الثاني الجاري، والاعتصام داخل المعاهد والمدارس الفنية والثانويات والمدارس الرسمية.
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وذكرت الروابط أنّ دعوتها للإضراب تأتي بعد عدم الالتزام بدفع بدل الانتاجية في موعده، وأضافت: "إنّ بدل الإنتاجية هو جزء من تصحيح الرواتب وهو ليس منّة من أحد بل حق في طريق النضال لتصحيح الرواتب".

وأكدت أنّ التأخير في دفع بدل الإنتاجية أصبح عادة غير مقبولة مهما كان التبرير، فموعد دفع بدل الإنتاجية يجب أن يكون مقدسًا وثابتًا في موعده.

كذلك، قالت الروابط إنّ بدل الإنتاجية لن يكتمل إلا عند حصول الأساتذة على الراتبين المكملين لها مع الفروقات منذ استفادة القطاع العام منهما، وأضافت: "نعلن منذ اليوم أننا ننتظر تشكيل حكومة فعلية وانتظام عمل المؤسسات كي تعمل على إقرار سلسلة رواتب جديدة يستطيع من خلالها أن يستعيد الأستاذ قيمة رواتبه التي فقدها في السنوات العجاف الماضية".
 
 
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