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لبنان

التباعد مستمرّ

Lebanon 24
20-01-2025 | 17:00
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يستمر التباعد بين كتل حليفة، مع التموضعات الجديدة، وحسابات ما بعد الحرب، وصولاً إلى التحالفات الانتخابية المقبلة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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