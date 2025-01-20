Advertisement

لبنان

وزيرا خارجية السعودية والكويت في لبنان الخميس والجمعة

Lebanon 24
20-01-2025 | 22:46
A-
A+
Doc-P-1309200-638730356110735105.jpg
Doc-P-1309200-638730356110735105.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سيزور وزير الخارجيّة السّعوديّ فيصل بن فرحان لبنان الخميس المقبل لتسليم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون دعوة لريارة المملكة، وسيلتقي كلاً من رئيس مجلس النّواب نبيه برّي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الحكومة المكلّف نواف سلام على أن يدعو لاحقاً إلى لقاء موسّع في السّفارة السعودية». وهذه الزيارة الأولى لوزير سعودي إلى لبنان منذ سنوات طويلة. وزكرت «الأخبار» أن وزير خارجية الكويت عبدالله اليحيا سيزور بيروت الجمعة المقبل لتهنئة الرئيس عون
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:24 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:50 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:46 | 2025-01-21
01:45 | 2025-01-21
01:37 | 2025-01-21
01:30 | 2025-01-21
01:15 | 2025-01-21
01:01 | 2025-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24