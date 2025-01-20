وزيرا خارجية السعودية والكويت في لبنان الخميس والجمعة

سيزور وزير الخارجيّة السّعوديّ فيصل بن فرحان لبنان الخميس المقبل لتسليم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون دعوة لريارة المملكة، وسيلتقي كلاً من رئيس مجلس النّواب نبيه برّي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الحكومة المكلّف نواف سلام على أن يدعو لاحقاً إلى لقاء موسّع في السّفارة السعودية». وهذه الزيارة الأولى لوزير سعودي إلى لبنان منذ سنوات طويلة. وزكرت «الأخبار» أن وزير خارجية الكويت عبدالله اليحيا سيزور بيروت الجمعة المقبل لتهنئة الرئيس عون

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