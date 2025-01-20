Advertisement

لبنان

اعطاء "الثنائي الشيعي" وزارة المال يفتح الشهية على الحقائب الأخرى ويطيح المداورة

Lebanon 24
20-01-2025 | 22:53
A-
A+
Doc-P-1309201-638730359069401833.jpg
Doc-P-1309201-638730359069401833.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب اسكندر خشاشو في" النهار": انفرجت الأجواء بين رئيس الحكومة المكلف نواف سلام و"الثنائي الشيعي"، وتكثفت الاجتماعات في اليومين الأخيرين، وكان "حزب الله" طرفاً مباشراً فيها، ولم تعد تقتصر فقط على رئيس مجلس النواب.
Advertisement
هذا الانفراج كانت أولى بوادره تسليم الرئيس المكلّف بإبقاء وزارة المال مع "الثنائي"، وهو ما كشفه مباشرة رئيس المجلس السياسي لـ"حزب الله" محمود قماطي بقوله إن هناك حرصا على أن تبقى المالية ضمن إطار الثنائي الشيعي كي تؤكد المشاركة الثلاثية في البلد، وهذه الأجواء تولّى تسويقها مقربون من الرئيس المكلّف، بما يوحي أن الاتفاق الأول قد أنجز وما يجري البحث فيه الآن هو الحقائب الأخرى.
هذا الإعلان غير المباشر أثار استياء المعارضة وبعض مؤيدي الرئيس المكلّف الذي وعد بمرحلة جديدة تتناسب مع خطاب قسم رئيس الجمهورية. وتزامنا، برزت حملة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي ترفض الرضوخ للابتزاز وتدعو إلى تعاطٍ جديد لا يحصرهذه الحقيبة الوزارية أو تلك بأي من الأحزاب أو الطوائف أو المذاهب، ويلغي الأعراف التي ثبتها الثنائي خلال سنوات الهيمنة.
وفي هذا الإطار، أكد مصدر معارض ومن المؤيدين للرئيس سلام أنه "إذا رضخ لمطلب الثنائي فهو لا يعطيهما فحسب سلطة توقيع معظم المراسيم، وأهمها ذات النفقة (مشاريع، مناقلات، تشكيلات، تعيينات)، بل يكون قد أعطاهما حق الفيتو المعطل يستعيضان به عن الثلث المعطل في الحكومة"، معتبراً أن "رفع الشروط في وجه العهد الجديد (رئاسة، ورئاسة حكومة) هو محاولة للالتفاف على خطاب القسم وتوجهات رئاسة الجمهورية وعرقلتها عبر الابتزاز".
وحذر المصدر من أن "التساهل الذي جرى التعامل فيه مع هذا الفريق بالذات، يفتح الشهية على مطالب أخرى تتعلق بما هو أعمق في البيان الوزاري وتطبيق القرارات الدولية، بما يعيدنا إلى لغة التذاكي التي اعتمدت في السنوات الأخيرة وأدت إلى ما أدت، ومنه انكفاء الدول عن لبنان وسقوطنا إلى القعر، لكن هذا الأمر سيواجه بشراسة ولو أدى إلى عدم المشاركة في الحكومة".

في المقابل، يكشف المصدر أن "الاتصالات برئيس الحكومة المكلّف أوحت أن هناك ضمانات متبادلة بين الفريقين، أهمها عدم استعمال التوقيع الثالث لتعطيل أي قرار، بل هناك نية كاملة للتعامل وفتح صفحة جديدة، وهذا ما نتطلّع إليه نحن أيضاً، وبالتالي علينا عدم استباق الأمور على الرغم من عدم رضانا عما يحدث حتى الساعة". ولمّح إلى أن "تثبيت حقيبة لجهة أو لطائفة معينة سيؤدي إلى مطالبة جهات أخرى بتثبيت حقائب معينة لجهات مقابلة".
إلى ذلك، شدد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي على "وجوب اتخاذ قرار بعدم حصر أي حقيبة بأي طائفة، والرئيس المكلف نواف سلام يبحث عن أشخاص يتمتعون بما يكفي من المعرفة التقنية، وهو لم يلتزم مع أحد حتى الساعة".
وأكد أن "لدينا اليوم خطاب قسم لا غبار عليه وطريقة تشكيل حكومة لم تعط أي وعد لأحد، وحكما لن يحصل أي فريق على الثلث المعطل الذي يسمح له بتعطيل عمل الحكومة، والرئيس المكلف لن يشكل حكومة كهذه".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:24 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:50 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:46 | 2025-01-21
01:45 | 2025-01-21
01:37 | 2025-01-21
01:30 | 2025-01-21
01:15 | 2025-01-21
01:01 | 2025-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24