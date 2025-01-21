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لبنان

في وادي السلوقي... العدو ينفّذ عمليتي نسف وتفجير

Lebanon 24
21-01-2025 | 01:37
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن العدو الاسرائيلي نفذ عملية نسف في وادي السلوقي لجهة بلدة طلوسة.

ووفق المعلومات، نفّذ العدو أيضاً عملية تفجير في المنطقة.
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