في وادي السلوقي... العدو ينفّذ عمليتي نسف وتفجير

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن العدو الاسرائيلي نفذ عملية نسف في وادي السلوقي لجهة بلدة طلوسة.



ووفق المعلومات، نفّذ العدو أيضاً عملية تفجير في المنطقة.

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