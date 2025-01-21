كواليس حكومية: مستشار يعرض "خدماته"

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-يجري مستشار رئاسي اتصالات مع سياسيين واقتصاديين ويعرض عليهم"خدماته" للسعي مع مرجع كبير لتوزيرهم ، موحياً لهم بانه هو المكلف بهذه المهمة مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة !-سأل ديبلوماسي غربي عن سبب خلو كلمة الرئيس جوزف عون امام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من اي مواقف سياسية والاكتفاء بإشارات ادبية وثقافية، في حين حفلت كلمة الرئيس ماكرون بمواقف والتزامات سياسية واضحة .-طرح نائب سُنّي كان قد انسحب من السباق إلى السرايا ، في جلسة مع زملاء له، توزير مستشارته في الحكومة الجديدة "تعويضاً له عن انسحابه قبيل الاستشارات" على حد قوله، ما دفع النواب الحاضرين إلى مخاطبتها مزاحاً بعبارة "معاليك".-تقول مصادر عليمة ان السير الذاتية لمستوزرين تنهال بالعشرات على مقربين من رئيسي الجمهورية والحكومة مرفقة باتصالات الحاح طالبة التوصية ورافعة رايات الولاء.