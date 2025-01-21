جعجع التقى وفد الرهبانية اللبنانية المارونية

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التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي هادي محفوظ يرافقه النائب العام الأب جورج حبيقة والمدبر الأب طوني فخري، في حضور النائب أنطوان حبشي ورئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية أنطوان مراد.تناول اللقاء التطوّرات الراهنة وأهمية النهوض وتخطي الأزمات المتراكمة بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة.