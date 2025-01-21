لماذا زادت إسرائيل من خروقاتها؟

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زاد الجيش الاسرائيلي خلال الأيام الأخيرة من إنتهاكاته لقرار وقف إطلاق النار، فرفع وتيرة توغله في البلدات الحدودية، وتفجير وإحراق المنازل وقصف المناطق، وشن الغارات بطائرات مسيرة.وتعليقا على هذه الخروقات الإسرائيلية، أوضح مرجع عسكري أن العدو يريد قبل أيام من إنتهاء هدنة ال60 يوما تكثيف عملياته الامنية قبل إنسحابه نهائيا من الاراضي اللبنانية، لان الوقت يداهمه، وهو لا يزال يتخوف من إستعادة "حزب الله" لقدراته.وأضاف المرجع عينه أن العدو يريد أيضا توسيع رقعة الدمار ومحو معالم سكنية اضافية كي يستطيع بعد الانسحاب مراقبة الحركة داخل البلدات الجنوبية الحدودية.