صباح اليوم.. انتشال جثة شاب من بحر صور

انتشال جثة شاب من بحر صور.
انتشل عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني في تمام الساعة ٨:٣٠ جثة شاب مجهول الهوية بعد ان عثر عليه مقابل شاطئ صور الشمالي.
فيما تولت عناصر من المركز البري المجاور نقله الى مستشفى جبل عامل.#بكل_الاوقات_حدك pic.twitter.com/ZBFfH6mYBD
— الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) January 21, 2025
انتشال جثة شاب من بحر صور.
انتشل عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني في تمام الساعة ٨:٣٠ جثة شاب مجهول الهوية بعد ان عثر عليه مقابل شاطئ صور الشمالي.
فيما تولت عناصر من المركز البري المجاور نقله الى مستشفى جبل عامل.#بكل_الاوقات_حدك pic.twitter.com/ZBFfH6mYBD