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لبنان

صباح اليوم.. انتشال جثة شاب من بحر صور

Lebanon 24
21-01-2025 | 02:20
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انتشل عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني في تمام الساعة ٨:٣٠ من صباح اليوم جثة شاب مجهول الهوية بعد ان عثر عليه مقابل شاطئ صور الشمالي. 
فيما تولت عناصر من المركز البري المجاور نقله الى مستشفى جبل عامل.
 
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