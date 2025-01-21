صباح اليوم.. انتشال جثة شاب من بحر صور

انتشل عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني في تمام الساعة ٨:٣٠ من صباح اليوم جثة شاب مجهول الهوية بعد ان عثر عليه مقابل شاطئ صور الشمالي.

فيما تولت عناصر من المركز البري المجاور نقله الى مستشفى جبل عامل.

انتشال جثة شاب من بحر صور.



انتشل عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني في تمام الساعة ٨:٣٠ جثة شاب مجهول الهوية بعد ان عثر عليه مقابل شاطئ صور الشمالي.

فيما تولت عناصر من المركز البري المجاور نقله الى مستشفى جبل عامل.#بكل_الاوقات_حدك pic.twitter.com/ZBFfH6mYBD — الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) January 21, 2025 Advertisement