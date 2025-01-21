الجيش: تفجير ذخائر في مناطق عدة

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 21/1/2025، ما بين الساعة 10.00 والساعة 18.00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في جرد الطيبة - بعلبك وحقل القليعة - مرجعيون والزرارية - صيدا".

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