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لبنان

الرئيس عون استقبل عبّاس ابراهيم

Lebanon 24
21-01-2025 | 03:19
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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اللواء المدير العام السابق للأمن العام عباس إبراهيم.
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