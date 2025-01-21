الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في خراج بلدة علما الشعب

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 21 /1 /2025، ما بين الساعة 11.30 والساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في خراج بلدة علما الشعب – صور".