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لبنان

بشأن إنسحاب إسرائيل من لبنان.. إليكم ما كشفه مصدر عسكريّ

Lebanon 24
21-01-2025 | 05:04
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قال مصدر عسكري إن "الأوضاع ليست مشجعة وغير مطمئنة لناحية الالتزام الإسرائيلي بالانسحاب من لبنان".
 
وأضاف المصدر لـ"الشرق" أن "الجيش الإسرائيلي يماطل، والانسحاب من لبنان ليس بحاجة إلى خطة بل إلى قرار".
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