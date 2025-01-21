بشأن إنسحاب إسرائيل من لبنان.. إليكم ما كشفه مصدر عسكريّ

قال مصدر عسكري إن "الأوضاع ليست مشجعة وغير مطمئنة لناحية الالتزام الإسرائيلي بالانسحاب من لبنان".

وأضاف المصدر لـ"الشرق" أن "الجيش الإسرائيلي يماطل، والانسحاب من لبنان ليس بحاجة إلى خطة بل إلى قرار".