سلام شارك في احتفال تكريم اميركيين من اصول شرق اوسطية وعربية سيعملون ضمن فريق ترامب

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شارك وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام في احتفال التنصيب الاميركي الشرق أوسطي يوم السبت في ١٨ الفائت في العاصمة الاميركية واشنطن، لتكريم اميركيين من اصول شرق اوسطية وعربية سيعملون ضمن فريق عمل الرئيس الاميركي دونالد ترامب.تمّ خلال هذه المناسبة تكريم الأميركيين من أصول شرق أوسطية الذين تمّ تعيينهم او ترشيحهم للعمل في الادارة الأميركية الجديدة وهم: مسعد بولس (مستشار اول)، توم باراك السفير الاميركي في تركيا ، الينا حبه مستشارة الرئيس،الدكتورة جانيت نشيوات مرشحة لمنصب جراح عام اميركا، الدكتور محمد اوز مرشح لرئاسة الوكالة التي تشرف على برامج شبكة الضمان الاجتماعي، الدكتور مارتي مكاري مرشح لمنصب مفوض ادارة الغذاء والدواء.حضر الاحتفال كبار الشخصيات الديبلوماسية والاجتماعية والسياسية البارزة من بينهم عدد من أعضاء الكونغرس، أبرزهم داريل عيسى، دارين لحود، ستيفاني بايس، وأبي حمادة، وشخصيات بارزة أخرى مثل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) جون عاكوري، إريك محروم، ألكسندر مسعود، القاضية جانين بيرو، دينا حبيب مكورميك، طوني صايغ، الوزير أليكس عازار، الوزير سبنسر ابراهام، الدكتورة جوليا نشيوات، وبول دبار، بالاضافة إلى قيادات من الجاليات اللبنانية والعربية.وعقد الوزير سلام لقاءات واسعة مع كبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء الكونغرس والحزب الجمهوري وقادة الأعمال والمجتمعات المتنوعة والمؤثرة وللتواصل مع الشخصيات اللبنانية والعربية الفاعلة في الولايات المتحدة الأميركية لينقل لهم صورة الوضع اللبناني وآخر المستجدات، بعد كل المعاناة التي مرّ بها لبنان وصولاً الى وقف الحرب الاخيرة وانتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية وتكليف القاضي نواف سلام تأليف حكومة جديدة والامل بعودة المؤسسات الدستورية لعملها الطبيعي بأسرع وقت ممكن.وبحث الوزير سلام خلال اللقاءات سبل التعاون بين القطاعين الخاص والعام في اميركا ولبنان لاعادة الاعمار وخلق فرص عمل للشباب اللبناني ووضع خطط انقاذية وبرامج اقتصادية للشعب والدولة اللبنانية لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية وأهمية الحفاظ على استقرار البلاد وسيادتها، وضرورة تعزيز التعاون الدولي لدعم لبنان في هذه المرحلة الحساسة.وقد شدد الوزير سلام خلال لقاءاته على الدور المحوري الذي يمكن أن تقوم به الإدارة الاميركية الجديدة في تعزيز الاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة من مبدأ استمرار الحوار والتعاون في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً من جهة اخرى الدور البارز الذي تلعبه الجاليات اللبنانية والعربية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الولايات المتحدة.