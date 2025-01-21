قتيل على أوتوستراد شكا - البترون

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وفاة ج.م بعدما صدمه "فان" لنقل الركاب كان يقوده ع.ع، على المسلك الشرقي لأوتوستراد شكا - البترون.





وقام السائق بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية التي باشرت التحقيقات في الحادثة.

Advertisement