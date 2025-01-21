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لبنان

قتيل على أوتوستراد شكا - البترون

Lebanon 24
21-01-2025 | 05:33
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وفاة ج.م بعدما صدمه "فان" لنقل الركاب كان يقوده ع.ع، على المسلك الشرقي لأوتوستراد شكا - البترون.


وقام السائق بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية التي باشرت التحقيقات في الحادثة.
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شكا

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