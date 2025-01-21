وفاة إمراة جراء اندلاع حريق في منزلها

أعلنت فرق الاسعاف والطوارئ التابعة لجمعية "الحركة الشبابية للتنمية والسلام" في بيان انها "عملت صباحاً على انتشال جثة المواطنة م.س. ونقلها الى مستشفى صيدا الحكومي وذلك جراء اندلاع حريق شب في منزلها الكائن في صيدا قبالة ثانوية الزعتري، اخمده الدفاع المدني اللبناني وحضرت على اثره القوى الامنية والأدلة الجنائية وباشرت التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".

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