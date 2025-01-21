18
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
1
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
شخص قُتِلَ داخل صالون للحلاقة... وبيان لقوى الأمن يكشف تفاصيل ما جرى
Lebanon 24
21-01-2025
|
06:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
بتاريخ ١٤-١-٢٠٢٥، نُقِلَ إلى أحد المستشفيات، المدعو (م. م. من مواليد عام ٢٠٠٥، سوري الجنسية)، إثر إصابته بطلقٍ ناري في رأسه، وذلك داخل صالون للحلاقة في محلّة بئر حسن، وما لبث أن فارق الحياة.
Advertisement
على الأثر، باشرت فصيلة الأوزاعي في وحدة الدّرك الإقليمي تحقيقاتها بإشراف القضاء المختص.
بالتّحقيق مع صاحب الصّالون المدعو: (م. خ. من مواليد عام ٢٠٠٥، لبناني)، أفاد أنّ طلقة نارية مجهولة المصدر أصابت الضّحية بينما كان جالسًا على كرسي الحِلاقة، أثناء وجودهما بمفردهما في “الصّالون”.
بنتيجة الكشف على المكان، لم يتبيّن وجود أثر لدخول الرصاصة من الخارج.
من خلال الاستقصاءات التّحريّات المكثّفة واستماع إفادات بعض الأشخاص في المحلّة، توافرت معلومات حول مشاهدة مسدسٍ حربيّ بيد “الحلّاق” وقت حصول الجريمة.
من خلال التّوسّع بالتّحقيق معه ومواجهته بالوقائع المتوافرة، اعترف أنّ جِدالاً حادّاً حصل بينه وبين الضّحية إثر استفزاز الأخير له بأمورٍ شخصيّة، ما أدّى إلى انفعاله بشكل هستيري، فقام بشهر مسدّسه وأطلق عياراً ناريًّا على رأس الضّحية، وأنّه أخفى المسدّس لدى صديقه (س. م. من مواليد عام ١٩٨٥، سوري الجنسيّة)، الذي تمّ توقيفه أيضاً، وتم ضبط المسدّس.
التّحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نظرات الممثل التركي الشهير لياسمين صبري حديث الجمهور.. شاهدوا مدى إعجابه بجمالها (فيديو)
Lebanon 24
نظرات الممثل التركي الشهير لياسمين صبري حديث الجمهور.. شاهدوا مدى إعجابه بجمالها (فيديو)
01:59 | 2025-01-21
21/01/2025 01:59:21
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام خطير من أدرعي عن لبنان.. هذا ما كشفه
Lebanon 24
كلام خطير من أدرعي عن لبنان.. هذا ما كشفه
13:24 | 2025-01-20
20/01/2025 01:24:01
Lebanon 24
Lebanon 24
كان في "الوطني الحر".. تعيين مستشار جديد للرئيس عون!
Lebanon 24
كان في "الوطني الحر".. تعيين مستشار جديد للرئيس عون!
11:50 | 2025-01-20
20/01/2025 11:50:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هي حبيبة طليق نادين الراسي.. ممثلة لبنانية تحتفل بعيد ميلادها بأجواء مميزة (صور)
Lebanon 24
هي حبيبة طليق نادين الراسي.. ممثلة لبنانية تحتفل بعيد ميلادها بأجواء مميزة (صور)
03:09 | 2025-01-21
21/01/2025 03:09:07
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة.. "حزب الله" يريد هذه الوزارة
Lebanon 24
آخر معلومة.. "حزب الله" يريد هذه الوزارة
14:10 | 2025-01-20
20/01/2025 02:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
08:59 | 2025-01-21
تحت تهديد السلاح... مواطن تعرّض للسلب في طرابلس
08:53 | 2025-01-21
توقيف 4 أشخاص في البقاع و"الضاحية".. هذا ما فعلوه!
08:47 | 2025-01-21
بصورة.. هكذا علّق جنبلاط على تنصيب دونالد ترامب
08:36 | 2025-01-21
ابوفاضل استضاف وفدا من وزارة الخارجية القبرصية
08:33 | 2025-01-21
بالأسماء... مرشّحون للتوزير في الحكومة
08:29 | 2025-01-21
الرئيس عون استقبل أمين الجميل وبهية الحريري
فيديو
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
21/01/2025 16:22:23
Lebanon 24
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
21/01/2025 16:22:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
21/01/2025 16:22:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24