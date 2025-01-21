Advertisement

لبنان

"الصحة" تنشر الجدول المفصل الرابع للمساعدات الموزعة على المستشفيات والجمعيات الإسعافية

Lebanon 24
21-01-2025 | 06:11
A-
A+
Doc-P-1309390-638730619752760373.jpg
Doc-P-1309390-638730619752760373.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت وزارة الصحة العامة الجدول الرابع للمساعدات التي تلقتها الوزارة ووزعتها على المستشفيات والجمعيات الإسعافية في الفترة الواقعة بين الحادي عشر من تشرين الثاني والواحد والثلاثين من كانون الاول ٢٠٢٤. 
Advertisement

وتتضمن انواعا متعددة من المعدات الطبية والجراحية، الأدوية، المستلزمات الطبية والجراحية وكميات من المازوت ومواد غذائية. 

وفي بيان صادر عن وزارة الصحة العامة جددت توجيه الشكر للدول الشقيقة والصديقة إلى جانب عدد من الجمعيات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة لتقديم هذه المساعدات.
 
 
للاطلاع على الجدول الرجاء الضغط هنا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:59 | 2025-01-21
08:53 | 2025-01-21
08:47 | 2025-01-21
08:36 | 2025-01-21
08:33 | 2025-01-21
08:29 | 2025-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24