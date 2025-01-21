"الصحة" تنشر الجدول المفصل الرابع للمساعدات الموزعة على المستشفيات والجمعيات الإسعافية

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نشرت وزارة الصحة العامة الجدول الرابع للمساعدات التي تلقتها الوزارة ووزعتها على المستشفيات والجمعيات الإسعافية في الفترة الواقعة بين الحادي عشر من تشرين الثاني والواحد والثلاثين من كانون الاول ٢٠٢٤.وتتضمن انواعا متعددة من المعدات الطبية والجراحية، الأدوية، المستلزمات الطبية والجراحية وكميات من المازوت ومواد غذائية.وفي بيان صادر عن وزارة الصحة العامة جددت توجيه الشكر للدول الشقيقة والصديقة إلى جانب عدد من الجمعيات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة لتقديم هذه المساعدات.