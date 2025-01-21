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لبنان

العبسي: لتفعيل عمل الصندوق التعاضدي الكاثوليكي

Lebanon 24
21-01-2025 | 06:32
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استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي  المدير العام السابق لوزارة الصناعة داني جدعون ورئيس مجلس إدارة الصندوق التعاضدي الكاثوليكي جان معلوف حيث جرى التداول بمختلف شؤون الطائفة الملكية والوطن في إطار التطورات الحاصلة لبنانياً وإقليميا، في جولة أفق سريعة على الصعد السياسية والإدارية والإجتماعية والاقتصادية.
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وتركز البحث على "إعادة إطلاق عمل الصندوق التعاضدي الكاثوليكي، الذي  أنشأ منذ العام 1994 وعمل بفعالية على مدى سنوات في تأمين خدماته الإستشفائية لأعضائه وعائلاتهم وتعرض لظروف صعبة لأسباب داخلية تتعلق بسوء إدارته وأسباب محيطة به تتعلق بما مر به لبنان".

وقد أعطى العبسي "بركته للعمل الجاري لتفعيل الصندوق إدارة وخدمات بما يؤمن حسن الأداء وديمومته وتحقيق الأهداف وسلامة المسار والموضوعية والشفافية والخدمة العامة".
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