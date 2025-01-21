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لبنان
أحمد الحريري للحوت و"الميدل ايست": شكراً
Lebanon 24
21-01-2025
|
06:38
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ار الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، اليوم، رئيس مجلس إدارة شركة "طيران الشرق الأوسط" ومديرها العام محمد الحوت، لتهنئته بتجديد الثقة به، وشكره على الدور الوطني الكبير الذي لعبته الشركة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.
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وكتب عبر منصة "أكس": "الحوت أثبت مجددا جدارته في إدارة المخاطر وحافظ من خلال الشركة على استمرارية التواصل بين لبنان والعالم"، لافتاً إلى أن "طيران الشرق الأوسط لطالما كان بمثابة جسر أمل للبنانيين المغتربين والمقيمين على حد سواء، و كانت الشركة تقوم بدورها كعامل اطمئنان وسط الأزمات".
وختم :"شكراً للأستاذ محمد الحوت وفريق العمل على تفانيهم وإدارتهم الحكيمة التي أكدت مرة أخرى أن هذه الشركة ليست مجرد ناقل وطني، بل رمز للصمود والوطنية".
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