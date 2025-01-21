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لبنان

في برج الملوك... العدوّ أحرق منزلاً

Lebanon 24
21-01-2025 | 07:35
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ العدوّ الاسرائيلي أحرق منزلاً في بلدة برج الملوك، إضافة إلى آليات تابعة لمشروع 800.
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