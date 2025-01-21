الادعاء على 12 شخصًا بتشكيل شبكة دولية لتهريب المخدرات!

ادعى مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجّار، أمام قاضي التحقيق العسكري الاول فادي صوّان على اثني عشر مدعى عليهم من ضمنهم اثنان من الجنسية الالمانية وثلاثة موقوفين أحدهم من عناصر الجمارك، يؤلفون شبكة دولية لتهريب المخدرات، وذلك لاقدامهم على محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٤ عبر مطار بيروت الدولي الى المملكة العربية السعودية، كانت مخبأة ضمن لوحتَين فنّيتَين، وقد بلغ وزن حبوب الكبتاغون المضبوطة أكثر من عشرة كيلوغرامات.

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وشمل ادعاء الحجّار مواد تتعلّق بتهريب المخدرات والاتجار الدولي بها اضافةً الى الرشوة. (الوكالة الوطنية للاعلام)