بالأسماء... مرشّحون للتوزير في الحكومة

لفت مصدر سياسي معني بتشكيل الحكومة الى أنه اليوم الثلاثاء بدأت تتظهر أسماء المرشحين للتوزير، حيث تم التواصل الأكيد مع الدكتور بيار يارد لوزارة الصحة، والسيّد برنارد تنوري للصناعة أو الإقتصاد أو الشؤون الاجتماعية، بانتظار تحديد المذاهب وإسقاطهم على الحقائب.

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ولفت المصدر الى أن التسمية أتت من حزبين يمينيين يسعيان الى تقديم أفضل ما عندهما.