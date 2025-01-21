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لبنان
بالأسماء... مرشّحون للتوزير في الحكومة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
21-01-2025
|
08:33
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لفت مصدر سياسي معني بتشكيل الحكومة الى أنه اليوم الثلاثاء بدأت تتظهر أسماء المرشحين للتوزير، حيث تم التواصل الأكيد مع الدكتور بيار يارد لوزارة الصحة، والسيّد برنارد تنوري للصناعة أو الإقتصاد أو الشؤون الاجتماعية، بانتظار تحديد المذاهب وإسقاطهم على الحقائب.
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ولفت المصدر الى أن التسمية أتت من حزبين يمينيين يسعيان الى تقديم أفضل ما عندهما.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
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