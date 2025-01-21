ابوفاضل استضاف وفدا من وزارة الخارجية القبرصية

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استضاف امين عام اللقاء الارثوذكسي النائب السابق مروان ابوفاضل، حول مائدة عشاء عمل، وفدا من وزارة الخارجية القبرصية برئاسة السفيرة تيساليا سالينا شامبوس المبعوثة الخاصة لجمهورية قبرص لحرية الاديان في الشرق الاوسط و عضوية السفير ميخاليس حاجيكيرو القائم بأعمال السفارة القبرصية في سوريا، القنصل أندرياس جورجياديس نائب رئيس البعثة القبرصية في لبنان و السيدة انجيليكي ماتّيو و السيد نيوفيتوس كاركوتيس من قسم الشرق الاوسط في الخارجية القبرصية وذلك بحضور الدكتور إلياس وراق رئيس جامعة البلمند و الملفونو حبيب افرام رئيس الرابطة السريانية.و قال ابوفاضل:" كانت مناسبة لتبادل التهاني بإنتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية و بزيارة الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس، وهو اول رئيس دولة يزور لبنان بعد انتخاب الرئيس عون، لما لها من دلالة على عمق العلاقة بين البلدين.وأضاف: " لقد تم التداول بالمستجدات السياسية في المشرق و تأثيرها على الحريات الدينية و تركز البحث حول شؤون الطائفة الأرثوذكسية كمكون اساسي لتاريخ هذه المنطقة".واوضح ابو فاضل:" انه تم الإتفاق على استكمال التواصل بين الوفد القبرصي و جامعة البلمند من ناحية، و مع اللقاء الارثوذكسي من ناحية اخرى، وايضاً على التنسيق مع الرابطة السريانية اثناء المشاركة في المؤتمر الدولي للحريات الدينية الذي سيعقد في واشنطن بداية شهر شباط المقبل.