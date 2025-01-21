بن فرحان: نريد رؤية إصلاحات حقيقية في لبنان

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن "انتخاب رئيس في لبنان أمر إيجابي جدا".

وقال: "نريد رؤية إصلاحات حقيقية في لبنان".

وأشار بن فرحان إلى أنه يخطط لزيارة لبنان هذا الأسبوع.