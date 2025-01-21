Advertisement

لبنان

بن فرحان: نريد رؤية إصلاحات حقيقية في لبنان

Lebanon 24
21-01-2025 | 09:48
A-
A+
Doc-P-1309474-638730751070065319.jpg
Doc-P-1309474-638730751070065319.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن "انتخاب رئيس في لبنان أمر إيجابي جدا". 
 
وقال: "نريد رؤية إصلاحات حقيقية في لبنان".
 
وأشار بن فرحان إلى أنه يخطط لزيارة لبنان هذا الأسبوع. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بن فرحان استقبل هوكشتاين.. لبنان بند اساس على طاولة المحادثات
lebanon 24
21/01/2025 18:31:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": أمن الدولة تُداهم عدداً من منازل المطلوبين في بلدة القصر في قضاء الهرمل على الحدود اللبنانيّة - السوريّة
lebanon 24
21/01/2025 18:31:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بوحبيب: لبنان سيبقى وفيا لمن وقف الى جانبه في الظروف الصعبة
lebanon 24
21/01/2025 18:31:31 Lebanon 24 Lebanon 24
اللبنانية الأولى استقبلت جويس الجميل
lebanon 24
21/01/2025 18:31:31 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

لبنان

بن فرحان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2025-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:24 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:09 | 2025-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:50 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2025-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:55 | 2025-01-21
11:27 | 2025-01-21
11:26 | 2025-01-21
11:25 | 2025-01-21
11:18 | 2025-01-21
11:14 | 2025-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24