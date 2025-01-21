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لبنان

اللبنانية الأولى استقبلت جويس الجميل

Lebanon 24
21-01-2025 | 10:05
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 استقبلت اللبنانية الاولى السيدة نعمت عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، السيدة جويس أمين الجميل في زيارة تهنئة، لمناسبة إنتخاب الرئيس جوزاف عون رئيسا للجمهورية.
 
كذلك استقبلت السيدة عون السيدة وفاء ميشال سليمان في زيارة تهنئة ايضا.
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وكانت عون استقبلت عقيلة سفير جمهورية مصر العربية في لبنان السيدة لارا موسى التي هنأتها بانتخاب الرئيس عون وكانت جولة افق تناولت العلاقات اللبنانية - المصرية.
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