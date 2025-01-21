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لبنان

بوحبيب: لبنان سيبقى وفيا لمن وقف الى جانبه في الظروف الصعبة

Lebanon 24
21-01-2025 | 10:09
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كرم وزير الخارجية عبدالله بوحبيب سفراء خمس دول ساهمت في ترميم مبنى وزارة الخارجية في بيروت: إيطاليا، تركيا، الصين، الهند وكوريا الجنوبية.
 
 
وقد حضر الحفل عدد من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية. 
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في كلمته، شكر بوحبيب الدول الصديقة على دعمها في هذا المشروع، مشيرًا إلى الصعوبات التي واجهتها الوزارة قبل الترميم، وأعرب عن أمله في أن يجلب المستقبل الأمن والسلام للبنان. 

من جانبه، عبر السفير التركي مراد لوتيم عن سروره بالمشاركة في المشروع، مؤكدًا على دعم بلاده المستمر للبنان. كما أعرب سفراء كوريا الجنوبية، الصين، إيطاليا والهند عن فخرهم بالمساهمة في الترميم وأشادوا بالجهود المبذولة من قبل وزارة الخارجية اللبنانية لتحقيق هذا العمل.
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