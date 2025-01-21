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لبنان

ملقاة على الصخور.. العثور على جثة مواطن في الصفرا!

Lebanon 24
21-01-2025 | 10:46
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عُثر منذ قليل على جثة المواطن أ. ع. ع، في العقد السادس من عمره، ملقاة على الصخور بالقرب من أحد المشاريع في منطقة الصفرا، وعليها آثار دماء على وجهه.
 
 
وقد حضرت القوى الأمنية إلى الموقع فور اكتشاف الجثة، بالإضافة إلى فريق الأدلة الجنائية، حيث تم البدء في التحقيقات للكشف عن ملابسات الحادث. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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