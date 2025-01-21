رئيس المعهد الفني الأنطوني التقى الراعي: نصلي كي يكون عهد العماد عون ازدهار للوطن

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وتحدث عازار متوجها إلى الراعي، فقال: "تأتي هذه الزيارة كل سنة لالتماس بركتكم الأبوية، يا صاحب الغبطة، مع الهيئة الإدارية والتربوية في المعهد الفني الأنطوني الدكوانة، الذي يكن لكم مشاعر المحبة والاحترام والتقدير".أضاف: "نحن نفرح معكم بانتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ونصلي كي يكون عهده عهد ازدهار للوطن. وإننا نعلمكم بأن الرهبانية الأنطونية أعادت افتتاح مشغل اللباس الكنسي، ونقدم إليكم باكورة أعماله لتشملوه ببركتكم وصلاتكم، ونكرر معكم ما قاله فخامة الرئيس في خطاب القسم عن أهمية الحياد، ونؤكد ما قلتموه: الحياد الإيجابيّ حاجة للبنان".وقدم بوعبود إلى الراعي دعوة لزيارة المعهد والمشغل الكنسي وهدية تذكارية باسم الوفد.بدوره، شكر الراعي لـ"الوفد زيارته"، متمنيا لـ"المعهد التوفيق والنجاح بكل أقسامه"، معتبرا أن "المشغل الكنسي رسالة سامية تحمل إرث الكنيسة". (الوكالة الوطنية)