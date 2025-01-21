للكشف المبكر عن السكري.. حملة توعية في "مركز الشمال الاستشفائي" في زغرتا

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وتضمنت الحملة التي أقيمت في إطار فعاليات الشهر العالمي للتوعية على مرض السكري، إجراء فحوصات دم (Hemoglucotest - HGT) وفحص مؤشر الكاحل-العضدي (ABI) للكشف عن المشكلات الصحية المرتبطة بالسكري.كما قدّم فريق من الممرضين وخبراء التغذية نصائح وإرشادات حول أهمية الكشف المبكر واتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني للوقاية من المرض.وتم تقديم 5 أجهزة Accu-Chek لفحص نسبة السكر في الدم، قدّمتها شركة Accu-Chek دعمًا للحملة.وأكد المنظمون أن "الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز الوعي المجتمعي حول مخاطر السكري، وتمكين الأفراد من تبني أسلوب حياة صحي للحد من انتشار المرض".