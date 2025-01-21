Advertisement

لبنان

للكشف المبكر عن السكري.. حملة توعية في "مركز الشمال الاستشفائي" في زغرتا

Lebanon 24
21-01-2025 | 11:14
A-
A+
Doc-P-1309503-638730803743161379.png
Doc-P-1309503-638730803743161379.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نٌظمت في "مركز الشمال الاستشفائي" في زغرتا، بالتعاون مع أندية الليونز الدولية، حملة توعية للكشف المبكر عن مرض السكري وسبل الوقاية منه، بمشاركة عدد من المتخصصين في مجالي الصحة والتغذية.

Advertisement
وتضمنت الحملة التي أقيمت في إطار فعاليات الشهر العالمي للتوعية على مرض السكري، إجراء فحوصات دم (Hemoglucotest - HGT) وفحص مؤشر الكاحل-العضدي (ABI) للكشف عن المشكلات الصحية المرتبطة بالسكري.

كما قدّم فريق من الممرضين وخبراء التغذية نصائح وإرشادات حول أهمية الكشف المبكر واتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني للوقاية من المرض.

وتم  تقديم 5 أجهزة Accu-Chek لفحص نسبة السكر في الدم، قدّمتها شركة Accu-Chek دعمًا للحملة.

وأكد المنظمون أن "الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز الوعي المجتمعي حول مخاطر السكري، وتمكين الأفراد من تبني أسلوب حياة صحي للحد من انتشار المرض".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2025-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:09 | 2025-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2025-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:55 | 2025-01-21
13:00 | 2025-01-21
12:52 | 2025-01-21
12:45 | 2025-01-21
12:42 | 2025-01-21
12:36 | 2025-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24