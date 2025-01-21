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لبنان

امين عام "اللقاء الارثوذكسي" التقى وفداً قبرصيًا.. هذا ما تم بحثه

Lebanon 24
21-01-2025 | 11:18
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 استضاف امين عام "اللقاء الارثوذكسي" مروان ابو فاضل، الى عشاء عمل، وفدا من وزارة الخارجية القبرصية برئاسة السفيرة تيساليا سالينا شامبوس المبعوثة الخاصة لجمهورية قبرص لحرية الاديان في الشرق الاوسط.
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وقال ابو فاضل: "كانت مناسبة لتبادل التهاني بانتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية وبزيارة الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس، وهو اول رئيس دولة يزور لبنان بعد انتخاب الرئيس عون، لما لها من دلالة على عمق العلاقة بين البلدين".

أضاف: "لقد تم التداول بالمستجدات السياسية في المشرق وتأثيرها على الحريات الدينية، وتركز البحث حول شؤون الطائفة الأرثوذكسية كمكون اساسي لتاريخ هذه المنطقة".

وتابع: "تم الإتفاق على استكمال التواصل بين الوفد القبرصي وجامعة البلمند من ناحية، ومع اللقاء الارثوذكسي من ناحية اخرى، وايضا على التنسيق مع الرابطة السريانية اثناء المشاركة في المؤتمر الدولي للحريات الدينية الذي سيعقد في واشنطن بداية شهر شباط المقبل".
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