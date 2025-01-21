Advertisement

لبنان

في بلدة جنوبية.. هذا ما فعله الجيش الاسرائيلي

Lebanon 24
21-01-2025 | 12:29
A-
A+


Doc-P-1309552-638730848763350635.jpg
Doc-P-1309552-638730848763350635.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفذ الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، تفجيرًا كبيرًا غرب بلدة ميس الجبل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": قوات العدوّ الاسرائيلي تقوم بعمليّة تمشيط داخل منطقتيّ القرينة والدبش غرب بلدة ميس الجبل
lebanon 24
21/01/2025 20:32:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": العدوّ الاسرائيلي يستمر في التوغل في منطقة الدبش غربي بلدة ميس الجبل وتقوم جرافاته بهدم منشآت صناعية ورياضية ومزارع بالاضافة الى جرف الطريق وتكسير آليات نقل وشاحنة موجودة في المكان
lebanon 24
21/01/2025 20:32:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قوة اسرائيلية معززة بعدد من الجرافات والدبابات والآليات توغلت وتمركزت في منطقة الدبش عند الاطراف الغربية لميس الجبل
lebanon 24
21/01/2025 20:32:29 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش بعد لقائه بري: أكّدت للرئيس بري وقوف الامم المتحدة إلى جانب لبنان والحكومة ستُشكّل قريبًا ممثلة الفرقاء اللبنانيين جميعهم وعلى الجيش الاسرائيلي الانسحاب بعد انتهاء المهلة المحددة
lebanon 24
21/01/2025 20:32:29 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش الاسرائيلي

ميس الجبل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2025-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:09 | 2025-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2025-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:55 | 2025-01-21
13:00 | 2025-01-21
12:52 | 2025-01-21
12:45 | 2025-01-21
12:42 | 2025-01-21
12:36 | 2025-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24