الراعي يمنح رئيس جمعية "فرسان مالطا" وسام مار مارون

قدم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في احتفال أقيم في الصرح البطريركي في بكركي، إلى رئيس جمعية "فرسان مالطا" اللبنانية مروان صحناوي وسام مار مارون، تقديرا لعطاءاته وتضحياته، وهو الوسام الأرفع في الكنيسة المارونية، حضر الاحتفال فعاليات سياسية وثقافية ودينية.

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