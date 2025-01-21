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لبنان

حول الحقائب الوزارية والأسماء المرشحة.. هذا ما يطالب به "اللقاء النيابي المستقل"

Lebanon 24
21-01-2025 | 12:52
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أعلن "اللقاء النيابي المستقل" في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه "يواكب من منطلق المسؤولية الوطنية، عملية تشكيل الحكومة من خلال التواصل مع الرئيس المكلف القاضي نواف سلام والتشاور معه في هذا الخصوص".
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وقال البيان: "إننا في هذا التجمع النيابي حرصاء على تسهيل تشكيل الحكومة وتسريع انطلاقة العمل الجدي لمعالجة الأزمة في لبنان. وانطلاقا من وحدة المعايير، ولأن الرئيس المكلف اعتمد معيار تمثيل عدد من الكتل وأتاح لها تسليمه خياراتها بالحقائب والأسماء المرشحة، فإننا نطالب بتطبيق هذا المعيار على كل الكتل النيابية، ومن بينها اللقاء النيابي المستقل".

أضاف: "من حق اللقاء النيابي المستقل، الذي يتشكل من 13 نائبا، ويضم الكتلة السنية الأكبر في المجلس، أن يرشح اسم صاحب كفاءة لوزير الحقيبة السيادية المخصصة للمكون السني، إسوة بباقي المكونات، إضافة الى وزارتين واحدة سنية وأخرى مسيحية يتم الاتفاق عليهما مع الرئيس المكلف".

وتمنى "أن يرى اللبنانيون الحكومة التي يطمحون اليها وألا يكون هناك صيف وشتاء تحت سقف واحد في تشكيلها حتى تبقى محافظة على أمل المواطنين وثقتهم".
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