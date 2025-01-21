شيخ العقل يلتقي وفودًا أمنية واجتماعية في دار الطائفة في بيروت

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كما استقبل امين سر مؤسسة "الفرح الاجتماعية" وئام ابو حمدان ومديرة المؤسسة السيدة فريال المغربي، واطلعاه على الدور الذي تقوم به المؤسسة، والواقع الاجتماعي العام خاصة في منطقة الجبل.واستقبل كلا من رجل الاعمال زياد ابو حمدان. الدكتور فادي فياض، برفقتة المدير العام للمجلس المذهبي مازن فياض ورئيس اللجنة المالية في المجلس الدكتور عماد الغصيني.وترأس شيخ العقل اجتماعا لمجلس ادارة المجلس المذهبي، لمناقشة شؤونا داخلية وتلك المتصلة بعمل اللجان.وكان الشيخ ابي المنى استقبل في دارته في شانيه، على التوالي: العقيد محمود العيسمي من المديرية العامة للامن العام برفقة وفد من المشايخ، وفدا من فريق الاستجابة في بلدة شانيه الذي تأسس بالتعاون مع الصليب الاحمر اللبناني، ووفداً من بلدة معاصر الشوف.