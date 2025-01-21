تعرّض لإطلاق نار.. وفاة مسؤول "حزب الله" في البقاع الغربي

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أقدم مجهولون على إطلاق النار على الشيخ محمد حمادة، مسؤول حزب الله في البقاع الغربي، خلال وجوده في بلدته مشغرة، ما أدى إلى إصابته بخمس رصاصات، وفقًا لمندوبة "لبنان24".وذكرت المعلومات أن حمادة نُقل إلى المستشفى بحالة حرجة، لكنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه.وبحسب المعلومات الأولية، فإن عملية القتل جاءت بدافع ثأري يعود إلى خلاف قديم عمره أكثر من أربع سنوات مع أفراد من آل شرف، ولا تحمل خلفيات سياسية.