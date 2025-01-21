قوى الأمن شيعت اللواء عثمان عثمان

شيعت قوى الأمن وبلدة الزعرورية، المدير العام الأسبق لقوى الأمن الداخلي، والرئيس السابق لرابطة قدماء القوى المسلّحة اللبنانية، اللواء عثمان خزاعي عثمان، الذي تولّى قيادة هذه المؤسسة من تاريخ 3-3-1983 ولغاية 1-7-1987 في مأتمٍ رسمي وشعبي، حضره إلى جانب عائلة الفقيد، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، على رأس وفد ضم كل من: قائد معهد قوى الأمن الداخلي وكالة، العميد الإداري بلال الحجار، قائد الدرك الإقليمي وكالة، العميد ربيع الخوري مجاعص، رئيس الإدارة المركزية وكالة، العميد سليم عبدو، قائد وحدة شرطة بيروت وكالة، العميد أحمد عبلا، قائد منطقة جبل لبنان الإقليمية العميد جوزاف مسلّم، عدد من ضباط قوى الأمن وممثّلين عن الأجهزة الأمنية، وفعاليات سياسية ومدنية.

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